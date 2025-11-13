После ликвидации возгорания «Нижнекамскнефтехим» работает в штатном режиме

После возгорания предприятие «Нижнекамскнефтехим» продолжает работу в штатном режиме.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе предприятия, происшествие не повлияло на производственные процессы смежных производств. Сейчас организованы ремонтные работы.

Напомним, что сегодня на одной из технологических установок предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание вследствие разгерметизации оборудования.

Для тушения огня были задействованы 8 лафетных стволов, 1 пожарный пеноподъемник. Всего к тушению пожара были привлечены 32 единицы техники и 95 пожарные.

Возгорание потушили, к счастью, никто не пострадал.