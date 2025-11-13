Пожарные ликвидировали открытое горение на «Нижнекамскнефтехиме»

Пожарные ликвидировали открытое горение на одном из производственных подразделений предприятия «Нижнекамскнефтехим».

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, для тушения огня были задействованы лафетные стволы и один пожарный пеноподъемник.

Возгорание потушили, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, что сегодня на одной из технологических установок предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание вследствие разгерметизации оборудования.