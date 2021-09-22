«Нижнекамскнефтехим» планирует в 2021 году выйти на допандемийный уровень продаж каучуков

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) планирует реализовать в текущем году 686 тыс. тонн каучуков, следует из материалов компании.

В прошлом году предприятие смогло продать только 588 тыс. тонн, годом ранее, в допандемийном 2019-м, — 678 тыс. тонн. Таким образом, в этом году компания планирует нарастить продажи на 17% по сравнению с 2020 годом и на 1,2% — с 2019 годом.

В структуре выручки продажи каучуков по итогам этого года, как ожидается, составят 37%.

В то же время объем продаж пластиков оценивается на уровне 714 тыс. тонн — это на 3,3% больше, чем в 2019 году, но на 3% меньше, чем в 2020-м. Их доля в общем объеме выручки по итогам года ожидается на уровне 36%.

В материалах также говорится, что текущая программа капвложений НКНХ включает проекты переработки олефинов и наращивание объемов каучукового производства. Общая стоимость основных проектов программы развития предприятия до 2025 года суммарно оценивается в 414 млрд рублей без НДС.

«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. Компания входит в группу «ТАИФ». Ранее сообщалось, что до 30 сентября контрольный пакет акций «ТАИФа» перейдет к «СИБУРу».