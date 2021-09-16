Глава Нижнекамска о слиянии «ТАИФа» и «СИБУРа»: «Это усилит позиции наших производств»

Объединение нефтехимических бизнесов компаний «СИБУР» и «ТАИФ» поможет укрепить рыночные позиции предприятий Татарстана. Такую оценку слияния компаний в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» дал глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

«Безусловно, эта тема волнует всех. В том числе и меня как руководителя территории. Как всё обернется на практике — покажет время. Но я считаю, что слияние двух сильных компаний создаст эффект синтеза и окажет только положительный эффект на нашу территорию. Произойдет усиление позиций наших производств, в том числе в сфере экологической безопасности», — отметил Метшин.

Он добавил, что вместе со слиянием бизнесов продолжится реализация масштабных проектов, ранее запущенных «ТАИФом».

«Что касается договоренностей, то в „СИБУРе“ сказали: всё, что мы производим на территории республики, здесь и останется. Те практики и опыт, которые „СИБУР“ уже реализует в Тобольске и Тюмени, подтверждают — сделка пойдет на пользу нашей республике», — заключил Айдар Метшин.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в настоящее время идет процесс объединения нефтегазохимических бизнесов ПАО «СИБУР Холдинг» и ГК «ТАИФ». На первом этапе действующие акционеры «ТАИФа» передадут контрольный пакет акций компании в обмен на 15-процентную долю в «СИБУР Холдинге». Сделка должна завершиться до 30 сентября. Оставшийся пакет акций «ТАИФа» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.