Минниханов обсудил проблемы экологии и развитие ИТ с активистами детских организаций РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

На республиканской новогодней елке Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями детских и молодежных организаций РТ, победителями различных олимпиад и конкурсов. Ребята обсудили с ним проблемы экологии и развитие детских ИТ-кружков в республике, а также поинтересовались, о чем мечтает руководитель РТ.

Президент рассказал, что юные татарстанцы всегда показывают достойные результаты на престижных федеральных и международных площадках.

«Вы молодые и инициативные молодые люди. Каждый из вас успел себя проявить в тех или иных областях. Вы — наша гордость и надежда», — подчеркнул он.

Ребята поделились с Рустамом Миннихановым своими увлечениями, успехами в учебе и планами на будущее. Также прозвучал и ряд предложений. Так, многократный победитель всероссийских конкурсов по программированию Эрик Демин заметил, что республика нуждается в большем количестве кружков по ИТ-специальностям.

Президент ответил, что в республике ведется работа в этом направлении, к примеру планируется открыть ИТ-парк в здании бывшей фабрики «Спартак». Будущая организация займется обучением и юных жителей РТ.

Еще один вопрос, касающийся цифровизации, озвучила призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии Ляйля Миннегулова. По ее словам, современные технологии нужно активнее применять при решении экологических проблем.

«Сложно сохранить экологию без информационной базы, без современных технологий. Необходимы точные расчеты. Это тема очень важна», — согласился с ней руководитель Татарстана.

Также участницей встречи стала Иделия Батырова из Буинска, загадавшая встретиться с Президентом РТ в рамках акции «Елка желаний». Ее мечту выполнила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Иделия поинтересовалась, о чем мечтает Рустам Минниханов. «Самое главное — чтобы все были здоровы. Важнее этого ничего нет», — заметил в ответ он.

На республиканской елке побывал и Илья Матюшенцев из Нижнекамского района, спасший семью из горящего дома. Президент Татарстана назвал его героем и настоящим примером для подражания. «Ты по своей природе очень смелый парень. Благодаря тебе люди остались живы», — напомнил руководитель РТ.

В заключение участники встречи сделали памятное фото с Президентом.