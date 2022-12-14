Нижнекамский ТЮЗ примет первых зрителей накануне Нового года

В Нижнекамске завершается реконструкция в театральном комплексе «Джалиль». Планируется, что в ближайшее время сюда заедет труппа Театра юного зрителя. Новый культурный центр примет первых гостей накануне Нового года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.

Совсем скоро для зрителей распахнут двери два новых зала на 80 и 400 человек, а также зоны для проведения мероприятий. Для артистов и работников театра предназначены дополнительные помещения, гримерки, швейные мастерские, столярные, бутафорский цех, декорационная и многое другое.

Ключевым элементом оформления здания ТЮЗа станут витражи на два этажа, которые позволят наблюдать с улицы за жизнью в здании, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил, что это большой подарок городу, так же как и для ТЮЗа, который уже меняет пятое по счету «место жительства». Главная задача — к Новому году провести в обновленных стенах праздник для всех нижнекамцев.

«Очень красивый получается объект, очень насыщенный. Я считаю, что здесь должен появиться Центр креативных идей, а для этого нужно привлекать сильных ребят, которые неравнодушны к жизни города», — отметил градоначальник.

На первом этапе работ здание было полностью реконструировано: обновлен фасад, установлены стеклянные витражи, а также заменены все коммуникации. Наполнение ТЮЗа будет продолжаться и дальше, например за счет грантов. Так, накануне театр уже выиграл 7 млн рублей.

«На второй этап театру нужно будет порядка 50-60 млн рублей, чтобы дооснастить здание современным световым оборудованием. Тогда это получится уже комплекс мирового уровня», — отметил Рамиль Муллин.

Реконструкция театральном комплексе «Джалиль» проводилась благодаря национальному проекту «Культура».

Напомним, национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.