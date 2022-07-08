«Изюминкой» нового ТЮЗа в Нижнекамске станут ночная подсветка и стеклянные витражи

В Нижнекамском театре юного зрителя проводится капитальный ремонт благодаря национальному проекту «Культура». Ранее в этом здании находился кинотеатр «Джалиль», сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

После обновления в здании расположится не просто театр, а многофункциональный культурный центр, в котором будет много мультимедийной «начинки» и интерактива, рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев. А «изюминкой» станет появление ночного освещения фасада и стеклянные витражи.

Также в здании предусмотрены два зала — на 80 и 400 человек, помещения для репетиций, гримерки, швейные мастерские, зоны для проведения мероприятий и многое другое.

Строители обещают создать все необходимые условия и для людей с ограниченными возможностями. Для них появится специальный лифт, оборудуют пандусы.

Сейчас в здании ТЮЗа ведутся отделочные работы, замена инженерных систем коммуникаций, близится к завершению ремонт кровли, на днях рабочие приступят к обновлению фасада.

Отремонтированный объект планируют сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы