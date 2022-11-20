Нижнекамский ТЮЗ представит премьеру «Маленький принц»

4 и 5 декабря Театр юного зрителя Нижнекамска представит премьеру сезона «Маленький принц» по притче Антуана де Сент-Экзюпери. Об этом «Татар-информу» рассказала режиссер постановки Татьяна Захарова.

Зрители увидят трогательную историю о Маленьком принце, который путешествует от планеты к планете, Капризной Розе, дружелюбном Лисе, и об очень важных и занятых взрослых. С помощью этого спектакля с юными нижнекамцами поговорят о серьезных и глубоких вещах, но простым и понятным даже ребенку языком.

«Смысл спектакля — это поиск себя, самоидентификация, ощущения в этом мире. Это сказочная история о путешествии Принца по разным планетам. И каждый персонаж — это разные люди, отсылки в наш взрослый мир — в гротескном варианте. Костюмы артистов будут очень яркими», — рассказала режиссер.

Также в спектакле задействованы самый разнообразный реквизит и необычные декорации. «Декорации выстроены как космос — для самоощущения космоса, планет, пустыни», — поделилась собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамский ТЮЗ представил трагифарс «Гроза» на международном фестивале в Рязани.