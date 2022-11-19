Нижнекамский ТЮЗ представил трагифарс «Гроза» на международном фестивале в Рязани

Нижнекамский ТЮЗ представил накануне пьесу Николая Островского «Гроза» на VII Международном фестивале спектаклей о любви «Свидания на театральной» в Рязани. Зрители отлично приняли спектакль, был аншлаг, рассказала режиссер постановки Татьяна Захарова.

Спектакль вышел в свет в сезоне 2020 года. Режиссер-постановщик решила показать осовремененную версию произведения.

Главная героиня «Грозы» Катерина, молодая замужняя женщина, впервые испытывает сильную любовь — к мужчине, который не является ее мужем. Это чувство превращается в роковое испытание для нее, так как ни воспитание, ни общий уклад жизни не позволяют ей покинуть семью ради возлюбленного, который к тому же не готов принять ее.

В фестивале принимают участие театральные коллективы из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На сценах Рязанского театра драмы и театра кукол свои постановки представят государственный драмтеатр «На Литейном» из Санкт-Петербурга, ТЮЗ имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург), Донской театр драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический театр) из Новочеркасска, Мичуринский драматический театр (Мичуринск), театр «У Борисыча» (Москва) и другие.

Театральный форум проходит с 14 по 20 ноября. Завершатся показы комедией Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского «Карнавал в Вероне». Итоги фестиваля станут известны на следующей неделе.

«Фестиваль отличает прекрасная подготовка: все продумано, да шага выстроено, организаторы очень тепло встречают. Еще один большой бонус — можно пообщаться коллективами. Это повод для знакомства, дружбы, организации обменных гастролей между театрами», — поделилась впечатлениями Татьяна Захарова.

Темой фестиваля выбрана любовь, которая всегда вызывала неподдельный интерес у всего человечества. Любовь объединяет людей, и сегодня это имеет особое значение. Тема любви — одна из ведущих в мировой драматургии, она многолика и многогранна. Настоящая любовь имеет необъяснимую власть над человеком, она делает его лучше и благороднее, ради любви совершаются настоящие подвиги. Любовь — это великое и прекрасное чувство, которое существует вне времени и вне границ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамский ТЮЗ возглавила челнинка Алсу Заббарова.