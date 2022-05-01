Нижнекамский ТЮЗ представит драматическую балладу о девушках-разведчицах

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы Великой Отечественной войны Нижнекамский Театр юного зрителя представит спектакль «Не покидай меня...» по пьесе Алексея Дударева.

Пьеса «Не покидай меня» — это реквием по жизни и мечте о любви. О любви, которая уже никогда не случится, о любви братской и дружеской, о многоликой сущности понятия «любовь».

«Жанр спектакля — драматическая баллада. Это грустная, но удивительно светлая баллада о войне, части и чувстве долга, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины. Это история о молодых девчонках, разведчицах, брошенных волею судьбы в самое пекло войны», — поделилась с «Татар-информом» главный администратор театра Лилия Усманова.

Режиссером спектакля выступила актриса ТЮЗа Татьяна Непряхина. «В 2011 году спектакль ставили впервые. Сейчас восстановили постановку», — рассказала собеседница агентства.

На сцене будет задействовано семь актеров. Спектакль покажут в Доме народного творчество 5 мая. Начало — в 16.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году Нижнекамский ТЮЗ представит пять премьер.