Нижнекамский ТЮЗ покажет премьеру сказки-путешествия «Дюймовочка»

22 и 23 января нижнекамский Театр юного зрителя представит первую премьеру 2022 года — сказку-путешествие «Дюймовочка» по мотивам пьесы Анны Яблонской и знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Показ состоится в Доме народного творчества. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный администратор театра Лилия Усманова.

Режиссером выступила Татьяна Захарова. По задумке постановщика, «Дюймовочка» — это трогательная сказка-путешествие крошечной девочки, которая появилась на свет из маленького зернышка. Дюймовочку украла чудаковатая жаба, чтобы выдать замуж за своего сына Брекекекекса, но от замужества ее спас храбрый Мотылек. Так и началось путешествие Дюймовочки к счастью.

Спектакль посетят эксперты и члены жюри театральной премии Минкультуры РТ «Тантана». Среди них — доцент КФУ Елена Шевченко, театральный критик Нияз Игламов, ведущий научный сотрудник отдела театра и музыки Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ Айгуль Габаши, эксперт российских фестивалей и премий Айсылу Кадырова.

Постановка создана в рамках федеральной партийной программы «Культура малой Родины».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамский ТЮЗ в 2021 году представил по «Пушкинской карте» девять спектаклей.