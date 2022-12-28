«Это главное событие года»: в Нижнекамске открылся театральный комплекс «Джалиль»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного театрального комплекса «Джалиль» в Нижнекамске, где расположится Театр юного зрителя. Здание реконструировали по национальному проекту «Культура».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Наконец, театр юного зрителя обрел свой дом и свое собственное здание – это событие республиканского масштаба. Сколько сегодня в зале детей, родителей и педагогов, которые не нарадуются тому, что их дети – участники театральных коллективов при ТЮЗе будут заняты творчеством, будут обогащать друг друга духовно, а также будут укреплять дружную братскую семью Нижнекамска», – отметил в приветственной речи спикер парламента.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин, министр культуры республики Ирада Аюпова и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Совсем недавно мы открыли в Набережных Челнах русский драматический театр «Мастеровые», а уже сегодня мы открываем Театр юного зрителя в Нижнекамске. Несмотря на все сложности для нас 2022-й – это год созидания, когда были открыты первые центры культурного развития в стране в рамках национального проекта. Самое главное, чтобы здесь продолжалась жизнь, чтобы залы заполнялись зрителями», – подчеркнула министр культуры РТ.

Для гостей провели экскурсию по зданию нового культурного пространства. Они посетили два зрительных зала, рассчитанных на 80 и 400 человек, и площадку для проведения мероприятий, где первым зрителям показали детскую классику – отрывки из спектаклей «Апуш» и «Щелкунщик».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Это комплекс креативных индустрий, который будет выражать эмоции и творческий потенциал молодежи Нижнекамска. Заканчивается 2022-й год – много масштабных социальных проектов было реализовано в этом году в Нижнекамске. Открытие культурного центра “Джалиль” – это главное событие года. Если есть культура, значит живет государство и народ», – убежден Айдар Метшин.

Реконструированное здание – это целый театральный комплекс площадью 5, 5 тыс. кв. метров. В ходе работ был обновлен фасад, установлены стеклянные витражи, построен отдельный блок, где расположились гримерки, столярные и швейные мастерские.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Трудно передать слова радости всех нижнекамцев – любителей искусства, потому что ТЮЗ, долгое время скитавшийся без сцены и без здания, наконец обрел место, которое может смело назвать своим домом. Хочу поблагодарить Правительство России, Министерство культуры РФ и Министерство культуры Татарстана за то, что нам помогли создать новую точку культурного притяжения для жителей Нижнекамска», – отметил Рамиль Муллин.

В завершение мероприятия Аюпова вручила государственные награды сотрудникам театра за многолетний труд в развитии театрального искусства в республике. Помимо этого, Мухаметшин подарил директору ТЮЗа денежный сертификат на 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Как сообщают сотрудники театра, ТЮЗ после «переезда» значительно расширит свой репертуар. Так, на новую сцену вернутся премьеры, которые полюбились зрителям в прошлые годы. Их давно не показывали, так как театр вел жизнь «на чемоданах». И вот теперь пришло время вытащить постановки из «сундука» и дать им вторую жизнь.

Напомним, ТЮЗ официально был создан в Нижнекамске в 1994 году. Он имел разъездной характер работы и временно располагался при Доме культуры «Альфа». Позже артисты обитали в кинотеатре «Восход», Доме культуры на Красном Ключе, а в последнее время базировались в здании 62 училища.