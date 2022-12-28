«Это главное событие года»: в Нижнекамске открылся театральный комплекс «Джалиль»
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного театрального комплекса «Джалиль» в Нижнекамске, где расположится Театр юного зрителя. Здание реконструировали по национальному проекту «Культура».
«Наконец, театр юного зрителя обрел свой дом и свое собственное здание – это событие республиканского масштаба. Сколько сегодня в зале детей, родителей и педагогов, которые не нарадуются тому, что их дети – участники театральных коллективов при ТЮЗе будут заняты творчеством, будут обогащать друг друга духовно, а также будут укреплять дружную братскую семью Нижнекамска», – отметил в приветственной речи спикер парламента.
В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин, министр культуры республики Ирада Аюпова и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.
«Совсем недавно мы открыли в Набережных Челнах русский драматический театр «Мастеровые», а уже сегодня мы открываем Театр юного зрителя в Нижнекамске. Несмотря на все сложности для нас 2022-й – это год созидания, когда были открыты первые центры культурного развития в стране в рамках национального проекта. Самое главное, чтобы здесь продолжалась жизнь, чтобы залы заполнялись зрителями», – подчеркнула министр культуры РТ.
Для гостей провели экскурсию по зданию нового культурного пространства. Они посетили два зрительных зала, рассчитанных на 80 и 400 человек, и площадку для проведения мероприятий, где первым зрителям показали детскую классику – отрывки из спектаклей «Апуш» и «Щелкунщик».
«Это комплекс креативных индустрий, который будет выражать эмоции и творческий потенциал молодежи Нижнекамска. Заканчивается 2022-й год – много масштабных социальных проектов было реализовано в этом году в Нижнекамске. Открытие культурного центра “Джалиль” – это главное событие года. Если есть культура, значит живет государство и народ», – убежден Айдар Метшин.
Реконструированное здание – это целый театральный комплекс площадью 5, 5 тыс. кв. метров. В ходе работ был обновлен фасад, установлены стеклянные витражи, построен отдельный блок, где расположились гримерки, столярные и швейные мастерские.
«Трудно передать слова радости всех нижнекамцев – любителей искусства, потому что ТЮЗ, долгое время скитавшийся без сцены и без здания, наконец обрел место, которое может смело назвать своим домом. Хочу поблагодарить Правительство России, Министерство культуры РФ и Министерство культуры Татарстана за то, что нам помогли создать новую точку культурного притяжения для жителей Нижнекамска», – отметил Рамиль Муллин.
В завершение мероприятия Аюпова вручила государственные награды сотрудникам театра за многолетний труд в развитии театрального искусства в республике. Помимо этого, Мухаметшин подарил директору ТЮЗа денежный сертификат на 100 тыс. рублей.
Как сообщают сотрудники театра, ТЮЗ после «переезда» значительно расширит свой репертуар. Так, на новую сцену вернутся премьеры, которые полюбились зрителям в прошлые годы. Их давно не показывали, так как театр вел жизнь «на чемоданах». И вот теперь пришло время вытащить постановки из «сундука» и дать им вторую жизнь.
Напомним, ТЮЗ официально был создан в Нижнекамске в 1994 году. Он имел разъездной характер работы и временно располагался при Доме культуры «Альфа». Позже артисты обитали в кинотеатре «Восход», Доме культуры на Красном Ключе, а в последнее время базировались в здании 62 училища.