Нижнекамский район РТ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Нижнекамский район Татарстана получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель районного исполкома Роман Булатов.

«Ежегодно, до 15 ноября, для каждого муниципального образования является обязательным подтверждение готовности к отопительному сезону по всем потребителям и ресурсоснабжающим организациям», — прояснил он ситуацию.

По словам главы исполкома, замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев изучил ситуацию в районе, проверив не только готовность предприятий и потребителей, но и наличие системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зимнее время.

Кроме того, Горев проверил системы оперативно-диспетчерского управления при нарушении в сфере теплоснабжения, надежность системы теплоснабжения Нижнекамска и Камских Полян.

Ранее Булатов перечислил причины, по которым некоторые дома города остаются без тепла. В основном они связаны с внутридомовыми системами отопления, их нужно приводить в порядок. Также есть нарушения на сетях — прорывы, проблемы с задвижками и так далее.