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Нижнекамский район РТ получил паспорт готовности к отопительному сезону
Нижнекамский район Татарстана получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель районного исполкома Роман Булатов.
«Ежегодно, до 15 ноября, для каждого муниципального образования является обязательным подтверждение готовности к отопительному сезону по всем потребителям и ресурсоснабжающим организациям», — прояснил он ситуацию.
По словам главы исполкома, замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев изучил ситуацию в районе, проверив не только готовность предприятий и потребителей, но и наличие системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зимнее время.
Кроме того, Горев проверил системы оперативно-диспетчерского управления при нарушении в сфере теплоснабжения, надежность системы теплоснабжения Нижнекамска и Камских Полян.
Ранее Булатов перечислил причины, по которым некоторые дома города остаются без тепла. В основном они связаны с внутридомовыми системами отопления, их нужно приводить в порядок. Также есть нарушения на сетях — прорывы, проблемы с задвижками и так далее.
Фото: страница во «ВКонтакте» Романа Булатова.
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