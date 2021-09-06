Нижнекамский район РТ готов к отопительному сезону на 96,8%

В Нижнекамском районе РТ ведется активная подготовка к новому отопительному сезону. В 995 жилых домах из 999 проведены гидравлические испытания, сообщила на традиционном деловом совещании заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«На сегодняшний день проведены гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей и получены промежуточные акты от энергоснабжающих организаций на 955 жилых домов, что составляет 99%. Оформлены и подписаны 967 паспортов готовности, что составляет 96,8% от общего количества», — уточнила заммэра.

Общее количество жилых домов в Нижнекамском районе составляет 999, это 984 многоквартирных дома и 15 общежитий. Из этих зданий 962 имеют центральное отопление, а 37 — индивидуальное.

К новому отопительному сезону готовят и все социальные объекты — их в Нижнекамском районе на сегодняшний день 297. При этом 294 объекта имеют центральное отопление, а три — индивидуальное.

В Татарстане к предстоящему отопительному периоду 2021–2022 годов подготовлены 3250 котельных, что составляет 99,5% от общего их числа, ранее сообщало ИА «Татар-информ».