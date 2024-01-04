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Нижнекамский район потратит почти 4,7 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных
В 2024 году отлов и содержание бездомных животных в Нижнекамском районе обойдутся в 4,68 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
В течение года порядчик должен проводить отлов животных без владельца. Потерявшиеся питомцы будут возвращены хозяевам, а бездомные направлены в приют, где их будут содержать. Их вакцинируют и стерилизуют. Не проявляющие агрессии и здоровые особи будут возвращены в среду обитания. Неизлечимо больные либо с травмами, несовместимыми с жизнью, будут умерщвлены.
Также в обязанности исполнителя входит утилизация трупов животных.
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