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Экономика 4 января 2024 10:07

Нижнекамский район потратит почти 4,7 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных

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В 2024 году отлов и содержание бездомных животных в Нижнекамском районе обойдутся в 4,68 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

В течение года порядчик должен проводить отлов животных без владельца. Потерявшиеся питомцы будут возвращены хозяевам, а бездомные направлены в приют, где их будут содержать. Их вакцинируют и стерилизуют. Не проявляющие агрессии и здоровые особи будут возвращены в среду обитания. Неизлечимо больные либо с травмами, несовместимыми с жизнью, будут умерщвлены.

Также в обязанности исполнителя входит утилизация трупов животных.

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#бездомные животные
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