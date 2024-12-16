Нижнекамский район перевыполнил план 2024 года по вводу жилья на 16%

Нижнекамский район Татарстана перевыполнил план 2024 года по вводу жилья на 16 % — показатель составил 69 тыс. квадратных метров из намеченных 60 тыс. кв. метров. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома района Роман Булатов. Плановый показатель ежегодно устанавливает Кабинет министров РТ.

«32,2 тыс. кв. метров — это многоквартирное инвестиционное жилье, 37,4 тыс. кв. метров — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — уточнил спикер.

Также Булатов рассказал, что в этом году Госжилфонд при Раисе РТ приступил к строительству двух многоквартирных домов в 29-м микрорайоне по программе социальной ипотеки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2026 года.

«Долгожданное событие для наших работников бюджетной сферы и молодых семей. Эта работа будет продолжена и далее», — заверил выступающий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске откроется восемь елочных городков.