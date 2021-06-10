Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с пятью футболистами

Футбольный клуб «Нефтехимик» продлил контракты с пятью игроками. Новые соглашения с командой из Нижнекамска подписали голкипер Вячеслав Исупов, защитники Марат Ситдиков и Лев Потапов, а также полузащитники Александр Юшин и Давид Хубаев. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, что на этой неделе футболисты нижнекамской команды вышли из отпуска и приступили к тренировкам на своей базе. Первый сбор продлится до 19 июня. Затем команда проведет в Москве еще один тренировочный сбор перед началом нового сезона в ФНЛ, который стартует 10 июля.