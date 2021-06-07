Футболисты «Нефтехимика» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Футболисты «Нефтехимика» вышли из отпуска, команда снова собралась в Нижнекамске. Сегодня игроки проходят медицинский осмотр и уже завтра стартует первый межсезонный сбор.

Сначала «Нефтехимик» будет тренироваться на своей базе в Нижнекамске. Первый сбор продлится до 19 июня. Затем, после нескольких дней отдыха, команда соберется в Москве, где продолжит подготовку к новому сезону.

В столице России подопечные Кирилла Новикова будут тренироваться до 3 июля, а еще через неделю, 10 июля, стартует новый сезон в Футбольной национальной лиге.

Напомним, что в минувшем первенстве ФНЛ «Нефтехимик» занял 7-е место.