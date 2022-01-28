Нижнекамский колледж получил статус федеральной экспериментальной площадки

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Нижнекамский политехнический колледж имени Королева получил статус федеральной экспериментальной площадки. Радостной новостью в Instagram поделилась руководитель учреждения Татьяна Куприянова.

Директор учреждения выложила также свидетельство за подписью руководителя Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования Владимира Блинова.

«Развитие нашей профессиональной образовательной организации невозможно без нового опыта», — написала Татьяна Куприянова.

По информации пресс-службы администрации района, основные направления деятельности площадок — это экспериментальная деятельность, которая направлена на разработку новых способов решения современных проблем, апробация инноваций и механизмов, модернизация системы образования.

Темой эксперимента нижнекамского колледжа стало формирование организационно-педагогических условий для усвоения результатов общеобразовательной подготовки на основе использования цифровых технологий.

Статус экспериментальной площадки федерального института развития образования РФ может быть присвоен образовательным организациям, иным юрлицам, которые осуществляют деятельность в сфере образования, системам образования, объединениям образовательных учреждений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что делегация из Турции посетила два нефтехимических колледжа Нижнекамска.