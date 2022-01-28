Делегация из Турции посетила два нефтехимических колледжа Нижнекамска

Делегация из турецкого города Мармарис посетила с экскурсией Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева. Гости были в Нижнекамске три дня и успели ознакомиться с ключевыми предприятиями и достопримечательностями, сообщает пресс-служба администрации района.

Сначала для гостей провели экскурсию по музею колледжа «Нефтехимия: жизнь и судьба», открытого в честь легендарного генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николая Лемаева, при котором строился и развивался крупнейший в Европе химкомбинат.

Гости ознакомились с экспонатами музея: канцелярскими приборами из кабинета Николая Васильевича, рабочими инструментами изыскателей, образцами синтетического каучука разных марок.

Директор колледжа Айдар Фаретдинов рассказал, какие специальности готовит образовательное учреждение для промышленных предприятий города. К примеру, специально для АО «ТАНЕКО» здесь обучают операторов нефтехимических установок. Для этого оборудована специальная лаборатория, где будущие работники отрабатывают реальные ситуации, происходящие на предприятии в спецпрограмме.

Всего же на базе двух корпусов колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева обучают 13 специальностям, касающихся нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства промзоны Нижнекамска.

Еще одной точкой для посещения стал Нижнекамский политехнический колледж имени Евгения Королёва. Директор колледжа Татьяна Куприянова пригласила гостей в музей, где собраны уникальные экспонаты из жизни Королева и познакомила с историей учебного заведения.

Делегации также представили основные специальности и направления, по которым учатся студенты. Одними из самых интересных оказались водные технологии, где гостям продемонстрировали, как проводится очистка воды и апробирование для контроля качественных показателей.