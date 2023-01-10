Нижнекамский клуб «Хозяюшка» направил рождественские подарки в зону спецоперации

В эти дни из Нижнекамска в зону специальной военной операции на Украине будут адресно доставлены десять посылок, собранных во время акции «Рождественский подарок защитникам Отечества». Об этом «Татар-информу» рассказала организатор акции — секретарь местного Русского общества, руководитель клуба досуга и общения «Хозяюшка» Раиса Павелкина.

«Проводим акцию „Рождественский подарок защитникам Отечества“, собрали 10 посылок. В них вошли подарки „хозяюшек“, открытки, письма, рисунки учащихся гимназии №25, воспитанников Татарского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина», — отметила собеседница агентства.

Клуб досуга и общения «Хозяюшка» при нижнекамском Русском обществе награждён благодарностью правления «Союза добровольцев Донбасса», это произошло в день празднования Рождества.

«Нас вызывали для награждения в Москву, но в такие морозы мы не решились ехать. Прислали диплом по почте. Мы просто поразились такому вниманию к нам», — отметила Раиса Павелкина.

«Хозяюшки» отправили в зону спецоперации более 50 посылок, связали 450 пар шерстяных носков и провели уже три акции по сбору помощи солдатам.

Как сообщал ранее «Татар-информ», перед Новым годом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что государственные органы должны обеспечивать все нужды семей мобилизованных.