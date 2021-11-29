Нижнекамский филиал МФЦ выдал более 3,5 тыс. сертификатов с QR-кодами

С 16 ноября Нижнекамский филиал МФЦ выдал гражданам 3,5 тыс. распечатанных сертификатов с QR-кодами. Об итогах работы многофункционального центра за текущий год на деловом понедельнике рассказала руководитель нижнекамского филиала Ильсеяр Ахтямова.



«При введении фамилии, имени, отчества, паспортных данных заявителя, а также номера СНИЛСа и полиса медстрахования (при наличии) сертификаты о вакцинации или о перенесенном заболевании сразу находятся в этой системе, так как выгружаются из Федеральных регистров. Если есть пожилые родственники, можно получить за них данный сертификат, имея при себе доверенность в письменном виде», — рассказала она подробнее об услуге.



С оказанием данной услуги увеличился поток посетителей в офисы МФЦ. «Для возможности обслуживания всех желающих в октябре и ноябре все офисы МФЦ работали и продолжают работать в усиленном режиме, а именно осуществляют прием только для желающих распечатать сертификаты еще и по воскресеньям с 9.00 до 15.00», — доложила спикер.



На сегодняшний день в Нижнекамском муниципальном районе работают три офиса МФЦ. Помимо распечатки сертификатов с QR-кодами, наибольшей популярностью у горожан пользуются услуги Росреестра, налоговой службы и МВД.

Руководитель исполкома Рамиль Муллин анонсировал открытие четвертого офиса МФЦ, который появится на пятом этаже торгового комплекса «Рамус Молл». Здесь будут работать 11 окон, жители смогут получить услуги, которые оказываются в основном офисе филиала МФЦ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у татарстанцев появилась возможность получить сертификаты с QR-кодами без регистрации на госуслугах. Услуга предоставляется в МФЦ.