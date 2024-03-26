Нижнекамские юнармейцы изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО

Юнармейцы из школы № 27 Нижнекамского района отряда имени полного кавалера ордена Славы Рифката Гайнуллина изготовили окопные свечи для бойцов спецоперации.

«В общей сложности получилось 100 штук блиндажных свечей. Изготавливаем их два раза в месяц. Собираем материальную помощь аналогично по срокам. В планах увеличить численность желающих помочь и продолжать оказывать поддержку», — рассказали «Татар-информу» в образовательном учреждении.

Окопная, или блиндажная свеча — это свеча длительного горения, которая служит источником тепла и света в течение нескольких часов. С её помощью можно согреться, разогреть еду, подогреть воду и просушить одежду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские медики передали «Ниву» бойцам спецоперации.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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