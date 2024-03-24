«Позволит быстрее добыть важную победу»: нижнекамские медики передали «Ниву» на СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Из Нижнекамска в зону спецоперации отправился автомобиль «Лада Нива». Это уже 11-я по счету «Нива», которую отправляют нижнекамцы на передовую. Приобрести автомобиль удалось благодаря коллективу детской больницы, а это более 1,1 тыс. человек.

На машину нанесли надпись — «Своих не бросаем». Это напоминание о том, что у бойцов надежный тыл. Машину передали лично в руки солдат.

«„Нивы“ отправляют, потому что они вездеходные. Там не везде можно проехать. Там грязь, дорог нет, поэтому эксплуатировать легковые автомобили смысла нет. Ваша поддержка очень необходима. То, что вы делаете, для нас большую роль играет», — отметил военнослужащий с позывным Орех.

Фото: Надежда Багаутдинова

Главный врач детской районной больницы Алексей Толстиков поделился, что коллектив медицинского учреждения не в первый раз участвует в подобных акциях и помогает военнослужащим землякам на СВО. Помимо сбора средств на машину, коллектив участвовал в акции по передаче медикаментов и расходных материалов для медиков, которые там работают.

«Я считаю, что нужно всем в это время участвовать в таких мероприятиях. Это позволит быстрее добыть такую важную победу», — отметил глвврач.

Бойцы говорят, что «Нива» — это один из самых востребованных автомобилей в зоне боевых действий. Во-первых, противник охотится в основном за военными машинами, а на легковых скрыться от врага проще. Во-вторых, на отечественном авто передвигаются малыми группами и по ночам, что позволяет сохранить личный состав.

Фото: Надежда Багаутдинова

Помощь оказывается при поддержке волонтерской группы «Гуманитарка Татарстан».

«У нас сейчас стоит ещё одна „Нива“, будет 12-я, ещё два „УАЗика“, которые необходимы. Они скоро поедут. Мы их полностью в порядок приводим, чтобы ребятам там без проблем проехать везде», — поделился администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Роман Авдоян.

Администратор Татьяна Никифорова поблагодарила всех неравнодушных людей, которые помогают бойцам.

«Только мы их поддержка, их надежный тыл. Поэтому будем и дальше стараться, будем работать», — подчеркнула она.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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