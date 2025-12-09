Нижнекамские волонтеры усилили производство масксетей – их работу оценил Айдар Метшин

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается активная работа по поддержке военнослужащих. Волонтеры группы «Покров-НК» отмечают резкий рост запросов на маскировочные сети: если раньше бойцы просили по пять изделий, то теперь – по 15–20. Чтобы успевать выполнять заказы, активисты работают в две смены и привлекают все больше помощников.

Раньше каждый лоскуток ткани разрезали вручную. Процесс заметно ускорил станок, который создал местный умелец Александр Карташов. Его супруга – одна из постоянных участниц группы. Благодаря новой конструкции подготовка полотна стала быстрее и удобнее.

За три года волонтеры передали на передовую более 1800 маскировочных сетей.

«Это очень много, если на квадратные метры переводить – 6*3. Я даже забыла счет, – рассказывает волонтер Фарида Нигаматзянова. – Вот видите, у нас сколько готово, а только недавно 50–60 штук отправили, ребята увезли двумя камазами. Так что работаем очень оперативно, дружно. Теперь осень, огороды кончились – народу очень много приходит».

Сейчас в группе ежедневно трудятся по 40–45 активистов.

Работа распределена по участкам: одни режут полотно, другие делают насечки, третьи плетут. Главной проблемой остается недостаток материала – на это волонтеры и обратили внимание депутата Государственной думы Айдара Метшина, который навестил группу по случаю Дня героев Отечества.

«Большое вам спасибо. Мы обязательно будем вас снабжать необходимым материалом, чтобы вы продолжали работать в таких условиях. До нового года постараемся передать необходимые средства и будем периодически встречаться», – сказал Айдар Метшин.

Помимо сетей, женщины собирают гуманитарную помощь. чтобы поддержать бойцов не только вещами, но и вниманием. Содержимое посылок они тщательно упаковывают, создавая эффект неожиданности при получении. В набор входят медикаменты, средства гигиены, одежда и продукты.

«Вот последние дни мы начали собирать сухари. Приходил один солдат и сказал, что когда они бывают на задании и много дней не могут выйти, им на коптере сбрасывают сухпаек, воду. Очень спасают сухари. Бутылочки к коптеру скотчем приматывают вместо снаряда и сбрасывают им», – рассказывает волонтер Марина Максимова.

Часть гуманитарных изделий активисты создают сами, адаптируя их под условия фронта.

Компактные подушки удобны даже в окопе, а особые варежки с двумя отсеками для пальцев позволяют бойцу держать руки в тепле и в то же время обращаться с оружием.

Группа «Покров-НК» работает на базе центра креативных индустрий «База».

Активисты трудятся с девяти утра до шести вечера, а каждый желающий может поддержать их материалами, гуманитарной помощью или финансово. Волонтеры уверены: пока есть общая забота и поддержка, их работа будет продолжаться.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».

