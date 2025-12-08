В детсаду Нижнекамска ко Дню героев Отечества изготовили наборы сухого душа для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры нижнекамской группы «Добрые сердца» провели очередной мастер-класс по изготовлению наборов сухого душа для военнослужащих. На этот раз к работе подключились воспитанники старшей группы детского сада №22. Для ребят такое занятие организовали впервые, однако дети быстро освоили технику и собрали более 50 наборов. Они также подготовили яркие рисунки для бойцов.

Руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова показала детям порядок сборки: в пакет вкладывают кусок ткани, затем губку «Дорнит» с пенящимся средством и лист с инструкцией. Дети собирали наборы увлеченно и старались выполнить задание как можно лучше.

По словам Ларисы Орловой, волонтеры регулярно проводят подобные занятия в детских садах и школах, рассказывая детям, для чего нужна такая помощь и как она поддерживает военнослужащих.

В детском саду №22 волонтеры уже бывали ранее, однако мастер-класс в старшей группе проводили впервые. Акцию приурочили ко Дню героев Отечества. Несмотря на возраст, дети 5–6 лет справились с задачей уверенно.

Как отметила воспитатель Снежана Курганова, детский сад активно сотрудничает с общественным центром микрорайона и участвует в разных благотворительных акциях, включая помощь военнослужащим.

В учреждении воспитываются четверо детей, чьи отцы сейчас находятся на фронте. В этой группе — и сын военнослужащего Ильнура Файзуллина. Мальчик хорошо понимает, почему помощь бойцам так важна, и пожелал всем защитникам здоровья.

Дети также подготовили рисунки для отправки на фронт — кто-то изобразил семью, кто-то технику. Все работы объединяло одно: искреннее желание поддержать солдат.

Воспитанники детского сада собрали более 50 наборов сухого душа и с большим интересом приняли участие в акции.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

