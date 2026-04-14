Нижнекамские волонтеры продолжают сбор помощи для фронта и госпиталей

В Нижнекамске не прекращается работа по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и военных госпиталей. После отправки очередной партии груза волонтеры сразу приступают к формированию новой.

Склад пункта приема на улице Химиков, 72Б ежедневно пополняется благодаря поддержке жителей города, образовательных учреждений и организаций. В числе постоянных участников – коллективы лицея №38 и детского сада №53.

Ученики, родители и педагоги лицея №38 с начала специальной военной операции оказывают помощь бойцам и госпиталям. В этот раз они передали семь раций, а также письма поддержки.

«К нам обратились бойцы из десантно-штурмового полка с просьбой приобрести рации, которые жизненно необходимы. Они спасают жизни, рации – это расходный материал, но без них в зоне СВО никак», – сообщила руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Как уточнила педагог-организатор лицея №38 Екатерина Колочева, средства на покупку оборудования были собраны в ходе благотворительной ярмарки.

«Рации мы закупили на деньги, которые выручили на благотворительной ярмарке. Эту ярмарку мы организовываем все вместе – и родители, и дети, и педагоги. Приносим, продаем и закупаем то, что необходимо», – отметила она.

Значительный вклад в формирование гуманитарной помощи внесли и сотрудники детского сада №53. За три недели им удалось собрать около десяти коробок с продуктами питания, средствами гигиены, одеждой, одеялами, а также письмами и рисунками воспитанников. Кроме того, коллектив передал денежные средства на нужды фронта.

«Мы хотим сказать низкий поклон нашим солдатам за их отвагу и самоотверженность. Все наши воспитанники гордятся ими, солдаты являются примером для детей. Храни их Бог, дай Бог здоровья, вернуться живыми и здоровыми, потому что их любят и ждут дома. Наш детский сад собрал гуманитарную помощь, а также материальную помощь в сумме 17 тысяч рублей. А наши дети написали письма солдатам – пусть частичка тепла и любви дойдет до них», – подчеркнула председатель первичной профсоюзной организации учреждения Лилия Мукминова.

Волонтеры отмечают, что работа в пункте на Химиков, 72Б ведется ежедневно. Благодаря неравнодушию жителей Нижнекамска на передовую, в госпитали и мирным жителям уже отправлены тонны гуманитарной помощи. Сбор продолжается.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.