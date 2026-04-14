Нижнекамцы отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Лисичанска и Рубежного

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамска продолжают оказывать поддержку мирным жителям Донбасса: почти ежедневно в пункты сбора поступает гуманитарная помощь. Очередную партию отправили активисты группы «Добрые сердца» совместно с местным отделением партии «Единая Россия».

Кузов автомобиля был заполнен коробками с продуктами питания, одеждой и средствами гигиены за считанные минуты. На каждой коробке размещены надписи со словами поддержки.

«Очередная отправка в Лисичанск и Рубежное. Мирным жителям. Работаем совместно с партией «Единая Россия». Люди несут и средства гигиены, и одежду, и продукты питания. Все это надо там», – сообщила руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Состав гуманитарного груза формировался с учетом запросов жителей Лисичанска и Рубежного. В ближайшее время помощь направят на региональный склад партии, откуда она будет включена в общую республиканскую колонну.

«Сейчас отправляется на региональный склад партии «Единая Россия». Оттуда уже поедет республиканской колонной к 9 мая», – уточнила исполнительный секретарь нижнекамского местного отделения партии Татьяна Орлова.

После отправки очередной партии в городе уже начался сбор следующего груза. Пункт приема помощи, расположенный по адресу улица Химиков, 72Б, продолжает работу и открыт для всех желающих оказать поддержку.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.