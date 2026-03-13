Нижнекамские волонтеры группы «Веста» уже третий год шьют вещи для фронта

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры нижнекамской группы «Веста» из Нижнекамска уже третий год шьют необходимые для фронта и госпиталей изделия. За это время участницы изготовили сотни изделий, включая постельное белье, плащи, носилки и пятиточечники. При этом в работе используют только прочные и качественные материалы.

«Все носилки готовые, остается свернуть, укомплектовать и отправить», – отметили в группе «Веста».

Мастерица Надежда Архипова занимается пошивом для нужд фронта уже третий год. По ее словам, раскрой носилок несложен, однако на пошив каждой уходит почти час. К прочной ткани пришивают 12,5 метров стропы и прокладывают по три шва, чтобы изделия выдерживали нагрузку при эвакуации раненых.

Волонтеры получают обратную связь от бойцов. «Да, присылают через гуманитарку “Добрые сердца”. Пишут благодарности и пожелания – как и мы им. Всегда спасибо говорят Нижнекамску», – отметила Архипова.

Швейный цех работает ежедневно в две смены, а многие волонтеры продолжают работу на дому. Пока одни прокладывают строчки, другие занимаются раскроем и подготовкой деталей для пятиточечников. Края строп обрабатывают огнем, чтобы предотвратить распускание. Изделия шьются быстро – за несколько минут, в день получается до 15 пятиточечников.

«Пятиточечники нужны для удобства бойцам. Они надеваются на ремень сзади. Особенно востребованы у тех, кто ездит на броне, чтобы бойцы не садились на холодное железо», – рассказала волонтер Наталья Ванина.

Готовую помощь передают через пункт сбора на улице Химиков.

«Туда приходят ребята, которые уходят по контракту, а также те, кто находится в отпуске. Иногда заранее дают заявки – мы все готовим и отправляем», – пояснила председатель СТОС 1–2 кварталов Илюза Шарафутдинова.

На собранные средства закупают исключительно прочные ткани, нити и фурнитуру. Главная задача каждой швеи – чтобы изделие не подвело бойца в нужный момент. Сейчас волонтеры готовят новую партию груза, которую ждут на фронте.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

