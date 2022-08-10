«Нижнекамские термы» стоимостью 800 млн рублей откроются в середине августа

Большим толчком для развития туристической сферы Нижнекамского района станет открытие в ближайшие дни семейного оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы». Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Нижнекамские термы станут еще одной точкой притяжения горожан и гостей. Ижевскими инвесторами вложено почти 800 млн рублей. По их заверениям, аналога в России нет. Это будет лучшая практика с учетом опыта работы в европейских странах. Реально это будет очень красивое место», — отметил руководитель исполкома.

По словам собеседника агентства, есть планы по развитию Стахеевской усадьбы, рекреационной зоны, Борковской дачи. Ведется реконструкция Святого ключа при поддержке президентской программы и компании «Татнефть». Дальше планируется его расширение и создание инфраструктуры. Также на сегодняшний день создан экопарк, пляж на набережной Красного Ключа.

«Имея в городе водную гладь, прекрасные леса, парки, сфера туризма станет серьезным направлением развития Нижнекамска», — заключил Муллин.