Нижнекамские студенты плетут масксети и поддерживают бойцов СВО письмами

Студенты Нижнекамского политехнического колледжа им. Е. Н. Королева в свободное от учебы время плетут маскировочные сети для военнослужащих и отправляют им письма с поддержкой. Такая волонтерская деятельность помогает выразить благодарность и поддержку защитникам страны.

«Помогаем нашим бойцам, чтобы живыми вернулись. Помощь народа всегда важна. Они знают, что о них заботятся и ждут их», – рассказал о своей мотивации первокурсник Станислав Кудаков.

Работа по плетению сетей не прекращается даже летом, несмотря на каникулы. Студенты сотрудничают с волонтерской группой «Добрые сердца», проводят мастер-классы и собирают материалы для работы.

«Проводим мастер-классы по маскировочным сетям, браслетам выживания, сухому душу. Политехнический колледж помогает. Благодаря неравнодушным покупаем материалы. Ребята плетут сети», – отметила председатель СТОС микрорайонов №8 и 11 Наталья Суворова.

Кроме того, студенты пишут письма бойцам с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой.

В колледже внимательно следят за судьбами своих выпускников, которые сейчас служат на передовой, и чтят память погибших героев.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой