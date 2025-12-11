Нижнекамские школьники отправили помощь мирным жителям Донбасса

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские школьники продолжают активно участвовать в волонтерской работе. Почти каждый день они приносят гуманитарные посылки в пункты сбора. Сегодня к акции подключились сразу несколько учебных заведений.

Коробка за коробкой – большая партия помощи готовится отправиться на передовую. Все это собрали ученики нижнекамских школ.

«Благодаря неравнодушным жителям Нижнекамска сегодня состоялась отправка мирным жителям Донбасса. В этом помогли нам школьники 9 и 11 школы, лицей 24 и гимназия 1 и 22. Большое всем спасибо», – отметила Наталья Суворова, председатель СТОС микрорайона № 8, 11.

Юные волонтеры регулярно формируют для фронта тонны гуманитарной помощи. В школах проходят специальные акции по сбору необходимых вещей.

«Собирали все необходимое: средства гигиены, медикаменты, теплые вещи и, конечно, новогодние подарки», – рассказала Лариса Орлова, председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8.

Нагруженная коробками газель уже отправилась в долгую дорогу. А в пункте приема по адресу Химиков, 72 Б продолжается работа над новой партией посылок для наших защитников.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.