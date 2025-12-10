«От всего сердца»: воспитанники детсада Нижнекамска изготовили для бойцов СВО сухой душ

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Воспитанники 23-го детского сада города Нижнекамска присоединились к доброму делу – созданию сухого душа для участников специальной военной операции. Сегодня к ребятам пришли волонтеры группы «Добрые сердца», чтобы провести мастер-класс. Малыши не только потрудились на славу, но и вложили в каждое изделие теплые слова поддержки.

«Собираем гуманитарную помощь и отправляем в зону СВО. Сегодня мы с вами сделаем сухой душ, сейчас я объясню, как он работает», – рассказали волонтеры детям.

Принцип действия сухого душа прост. Его основа – дорнитовая губка, пропитанная гелем. Боец смачивает ее водой, вспенивает и протирает кожу, а затем вытирает прилагаемой тканью. Изготовить такой набор может даже ребенок – в этом малыши сегодня убедились сами.

«Дети заинтересованы, они также приносят заготовки для этого – б/у постельное белье, которое идет как раз на сухой душ. Они приносят в школы, сады, сами делают заготовки, а мы уже приходим, рассказываем, как это делается, для чего это надо», – пояснила волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

В каждый пакетик ребята вкладывают инструкцию. А перевернув ее, солдат понимает, что автор – ребенок: на обратной стороне – сердечки, триколор и короткие послания, наполненные добром и верой в мир.

«Войны нам неведом страх… я сын героя», – декламирует Арсений Макшанов, участник «Движения первых».

К мастер-классу присоединились выпускники детского сада. С этого года они стали членами всероссийского движения «Движение первых». Старшие школьники-кураторы помогают ребятам делать первые шаги в волонтерстве, формируя у них чувство ответственности и любовь к Родине.

«Нравственно-патриотическое воспитание у нас заложено в режиме дня. С утра до вечера в какой-либо деятельности это отражается. Наши дети активно помогают и взрослым, и малышам. Подготовительные группы приходят к маленьким в гости, помогают одеться, вернуться с прогулки. Это воспитывается с малых лет», – рассказала старший воспитатель детского сада №23 Гузель Юнусова.

В учреждении также открыт постоянный сбор гуманитарной помощи. Педагоги, родители и дети приносят необходимые бойцам вещи, а в посылки вкладывают рисунки и письма дошколят. Ребята думают и о четвероногих помощниках защитников – собирают корм, который волонтеры передают на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

