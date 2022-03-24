Нижнекамские сельчане бесплатно получили полтонны лука-севки, семена моркови и свеклы

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жителям Нижнекамского района выделено 500 кг лука-севка, 15 кг семян моркови, 15 кг семян столовой свеклы по программе реализации семян овощных культур сельскому населению. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Альфред Нигматзянов уточнил, что семена розданы по поселениям исходя из количества проживающих людей в этих поселениях. «Раздали всем категориям людей. Главы сельских получают, потом раздают жителям», — поделился собеседник агентства.

Как и в прошлом году, решение о выделении средств на программу реализации семян овощных культур сельскому населению принято по инициативе Минсельхозпрода РТ Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Операторами по поставке семян выступают районные кооперативы системы Татпотребсоюза. Впоследствии они планируют приобрести выращенный сельчанами урожай для дальнейшей реализации», — уточнил Альфред Нигматзянов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Татарстане выделено 10 млн рублей на семена овощей для сельского населения. В этом году приобретены 28 тонн лука, по 600 кг семян моркови и свеклы, 120 тыс. штук рассады капусты.