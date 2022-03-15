В Татарстане выделено 10 млн рублей на семена овощей для сельского населения. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Президент Татарстана ежегодно выделяет 10 млн рублей на приобретение семян овощей для населения. Сегодня эти семена уже приобретены», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, работу по реализации семян сельскому населению проводит Татпотребсоюз. Семена уже направлены в муниципальные районы, а далее будут переданы сельчанам.

«Излишки продукции Татпотребсоюз потом покупает. Эта продукция поступает и на ярмарки», – отметил министр.

В этом году приобретены 28 тонн лука, по 600 кг семян моркови и свеклы, 120 тыс. штук рассады капусты.