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Нижнекамские пожарные поздравили женщин с наступающим 8 Марта
Нижнекамские пожарные ПСЧ-62 поздравили женщин с наступающим Международным женским Днем 8 Марта. Видеоролик опублкован на странице ГУ МЧС России по РТ во «Вконтакте».
Ранее мы рассказывали, что в преддверии Международного женского Дня 8 Марта участковые уполномоченные полиции столицы Татарстана поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Стражи порядка вручили букеты тюльпанов и пожелали здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия.
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