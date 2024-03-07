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Происшествия 7 марта 2024 09:39

Нижнекамские пожарные поздравили женщин с наступающим 8 Марта

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Нижнекамские пожарные ПСЧ-62 поздравили женщин с наступающим Международным женским Днем 8 Марта. Видеоролик опублкован на странице ГУ МЧС России по РТ во «Вконтакте».

Ранее мы рассказывали, что в преддверии Международного женского Дня 8 Марта участковые уполномоченные полиции столицы Татарстана поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Стражи порядка вручили букеты тюльпанов и пожелали здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия.

#ГУ МЧС по РТ #поздравление с 8 Марта
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