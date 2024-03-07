Нижнекамские пожарные поздравили женщин с наступающим 8 Марта

Нижнекамские пожарные ПСЧ-62 поздравили женщин с наступающим Международным женским Днем 8 Марта. Видеоролик опублкован на странице ГУ МЧС России по РТ во «Вконтакте».

Ранее мы рассказывали, что в преддверии Международного женского Дня 8 Марта участковые уполномоченные полиции столицы Татарстана поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Стражи порядка вручили букеты тюльпанов и пожелали здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия.