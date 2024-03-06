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Участковые поздравили жительниц Казани в преддверии 8 Марта
В преддверии Международного женского Дня 8 Марта участковые уполномоченные полиции столицы Татарстана поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.
Полицейские поздравили жительниц, закрепленных за ними административных участков. Стражи порядка вручили букеты тюльпанов и пожелали здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия. Они также напомнили местным жительницам о том, что нужно делать, если вдруг стали жертвой мошенников и напомнили адреса участкового пункта полиции.
Женщины поблагодарили сотрудников полиции за оказанное внимание и положительные эмоции, которые они получили в преддверии праздника.
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