news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 6 марта 2024 08:22

Участковые поздравили жительниц Казани в преддверии 8 Марта

Скопировать ссылку

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Казани

В преддверии Международного женского Дня 8 Марта участковые уполномоченные полиции столицы Татарстана поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейские поздравили жительниц, закрепленных за ними административных участков. Стражи порядка вручили букеты тюльпанов и пожелали здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия. Они также напомнили местным жительницам о том, что нужно делать, если вдруг стали жертвой мошенников и напомнили адреса участкового пункта полиции.

Женщины поблагодарили сотрудников полиции за оказанное внимание и положительные эмоции, которые они получили в преддверии праздника.

#УМВД России по г.Казани #участковые #поздравление с 8 Марта
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100