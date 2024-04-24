Нижнекамские мастерицы изготовили почти 1 тыс. носилок и пятиточечников для нужд СВО

Швейный цех в квартале №1 в Нижнекамске активно трудится над изготовлением необходимых вещей для военнослужащих. Как рассказали «Татар-информу» в цеху, с 1 августа 2023 года по сегодняшний день по просьбам бойцов изготовлено более 3 тыс. изделий.

Среди них почти 500 пятиточечников, более 400 носилок для раненых, 100 плащ-палаток, 200 тактических косынок и многое другое.

Для госпиталя в зоне СВО активистки изготавливают валики, перевязочные медицинские повязки, специальные брюки на повязках. Работа будет продолжаться, пока это будет необходимо, уверяют нижнекамки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы отправили очередной гуманитарный груз участникам специальной военной операции. В него вошли именные посылки от жен военнослужащих, окопные свечи, продукты, генераторы и многое другое.

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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