Нижнекамские мастерицы изготовили 600 маскировочных сетей для бойцов СВО

Группа нижнекамских волонтёров «Масксети Нижнекамск» изготовили почти 600 сетей с начала работы пункта — 2 мая 2023 года. Мастерицы работают ежедневно и призывают всех желающих присоединиться к ним.

Каждый член группы заворачивает в набор важные в быту мелочи — всё это с заботой, как о родных сыновьях.

Собираются женщины на «Базе», за аренду мастерской не платят, место им предоставили совершенно безвозмездно — доброе дело объединяет хороших людей.

Помимо маскировочных сетей, нижнекамки шьют нижнее белье, вяжут носки, плетут мочалки, собирают травяные сборы. Средства на материалы собирают сами.

Присоединиться к этой группе или помочь им финансово можно, обратившись по адресу на Лесной, 55 — они ждут помощников с девяти утра до шести вечера.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, сегодня в группе 215 человек — кто по каким-то причинам не располагает временем для плетения сетей, помогает средствами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры из Нижней Уратьмы Нижнекамского района заготавливают веники и бодрящий иван-чай для земляков-воннослужащих.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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