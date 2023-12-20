Нижнекамские контрактники прошли подготовку со специалистами медицины катастроф

В Нижнекамске будущие контрактники проходят подготовку в военкомате. Специалист рассказал и показал им приемы оказания первой помощи и провел курс по тактической медицине.

Как накладывать повязки, жгуты себе и боевым товарищам в полевых условиях — эти знания на передовой жизненно необходимы, их наличие — это буквально вопрос жизни и смерти бойца.

Такие занятия в стенах военкомата проходят постоянно, с каждой убывающей группой добровольцев.

По словам военкома Газинура Ситдикова, специалисты Управления здравоохранения встречаются с контрактниками перед каждой отправкой. Среди них — работники скорой медицинской помощи, которые проходили спецподготовку по медицине катастроф и тактической медицине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зону СВО убыли 17 нижнекамцев.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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