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Нижнекамские контрактники прошли подготовку со специалистами медицины катастроф
В Нижнекамске будущие контрактники проходят подготовку в военкомате. Специалист рассказал и показал им приемы оказания первой помощи и провел курс по тактической медицине.
Как накладывать повязки, жгуты себе и боевым товарищам в полевых условиях — эти знания на передовой жизненно необходимы, их наличие — это буквально вопрос жизни и смерти бойца.
Такие занятия в стенах военкомата проходят постоянно, с каждой убывающей группой добровольцев.
По словам военкома Газинура Ситдикова, специалисты Управления здравоохранения встречаются с контрактниками перед каждой отправкой. Среди них — работники скорой медицинской помощи, которые проходили спецподготовку по медицине катастроф и тактической медицине.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зону СВО убыли 17 нижнекамцев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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