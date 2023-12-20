20 декабря из Нижнекамска на службу по контракту отправилась команда из 17 человек. Поддержать их пришли близкие люди, напутствия дали ветераны боевых действий. Выступил и военком Газинур Ситдиков.

С флагом клуба смешанных единоборств Legion 17 к зданию военкомата пришли его представители. Коллеги и близкие проводили тренера по боксу на службу по контракту. Настрой у всех позитивный, хотя и родня, и сам боец понимают, что легко на спецоперации не будет. Даже несмотря на многочисленные победы на рингах.

«Хочу, чтобы наши дети были счастливы, чтобы жили в реальном правовом и демократическом обществе без всяких западных ценностей, чтобы верили в бога, работали на благо семьи и на благо страны, росли спортивными, здоровыми, патриотами...», — поделился военнослужащий.

«Мы передаем флаг-оберег. Все детки наши расписались, пожелания свои написали. Более ста детей от нашего клуба. Пусть оберегает нашего тренера. Ждем после окончания СВО», — сказал представитель клуба смешанных единоборств Legion 17 Евгений Бадыкшанов.

Проводы у другого мужчины не такие шумные, но эмоций здесь не меньше. Рядом только жена. Она не сомневается, что здесь же будет встречать мужа обратно.

«Давно решил, раз решил, нужно поддержать. Чтобы было все хорошо, мотивация должна быть, да и детям пример», — говорит супруга контрактника Светлана Кузьмина.

Многие перед заключением договора долго решались на этот шаг. «Я долго шел к этому, думал почти полгода, обдумывал. И все-таки решил, что не могу остаться в стороне, хочу помочь своей Родине и заступиться за нее. Кто, если не мы...» — говорит военный.

По традиции перед бойцами выступили ветераны боевых действий, представители боевого братства, духовенства и администрации города.

«Чтобы ваша команда была сплоченной, самое главное на войне – сплоченность, выполнение боевых задач, на рожон не лезьте», — напутствовал Газинур Ситдиков.

В составе этой бригады ребята будут выполнять различные боевые задачи в рамках СВО. С апреля месяца на службу по контракту только из Нижнекамска и нижнекамского района отправилось более 400 человек.

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