Нижнекамск закупит 50 автобусов нового поколения

В Нижнекамске на маршруты выйдут 50 автобусов нового поколения. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Спешу поделиться радостной новостью. Мы вступили в активную фазу по решению транспортного вопроса. Накануне поздно вечером нас посетили представители автохолдинга группы „ГАЗ“ для обсуждения поставки в Нижнекамск 50 единиц автобусов нового поколения», — написал руководитель.

При поддержке республики будет подписано соглашение об их приобретении уже в ближайшее время.

Ранее Муллин отметил, что вопрос общественного транспорта — один из самых острых для нижнекамцев и является для него приоритетным для решения. Осенью этого года он побывал в Москве, в Министерстве транспорта, где провел ряд консультационных встреч.