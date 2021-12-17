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Транспорт
17 декабря 2021  15:08
Эльза Кузнецова

Нижнекамск закупит 50 автобусов нового поколения

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В Нижнекамске на маршруты выйдут 50 автобусов нового поколения. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. 

«Спешу поделиться радостной новостью. Мы вступили в активную фазу по решению транспортного вопроса. Накануне поздно вечером нас посетили представители автохолдинга группы „ГАЗ“ для обсуждения поставки в Нижнекамск 50 единиц автобусов нового поколения», — написал руководитель.

При поддержке республики будет подписано соглашение об их приобретении уже в ближайшее время.

Ранее Муллин отметил, что вопрос общественного транспорта — один из самых острых для нижнекамцев и является для него приоритетным для решения. Осенью этого года он побывал в Москве, в Министерстве транспорта, где провел ряд консультационных встреч.

#нижнекамский район
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