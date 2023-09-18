Нижнекамск получит еще 40 автобусов большой вместимости

В Нижнекамске будет обновлен подвижной состав городской и пригородной маршрутной сети – всего будет выделено 40 автобусов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«При поддержке республики мы уже получили 50 автобусов, которые сегодня обеспечивают перевозку наших жителей. В этом году мы продолжаем работать в этом направлении», — отметил спикер.

Муллин рассказал, что изначально Нижнекамск не включили в нужную программу, но ему удалось убедить Правительство РТ и Министерство транспорта РФ, что городу необходимо ещё дополнительно 40 автобусов.

«Необходимо пополнить маршруты и заменить автобусы, чтобы создать комфортные условия для перевозки. Руководство поддержало, и мы вошли в этот проект. Он непростой, это бюджетный кредит, который нужно будет вернуть. Но, надеемся, что он кратно улучшит условия развития общественного транспорта в городе», — сказал градоначальник.

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Также в предстоящем году планируется включить Нижнекамск в федеральную программу комплексного развития городского наземного электротранспорта.

«Мы системно занимаемся по вопросам электротранспорта. Сегодня выступаем и в Государственной Думе, и Министерстве транспорта Российской Федерации, и в ВЭБ.РФ. То есть рассматриваем разные варианты для того, чтобы эта система работала», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске предложили рассмотреть трамвай как альтернативу другим видам транспорта.