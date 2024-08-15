Нижнекамск отправил в зону СВО пять легковых автомобилей и КАМАЗ с гуманитаркой

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пять легковых автомобилей и один КАМАЗ, полностью загруженные гуманитаркой, отправились сегодня из Нижнекамска в зону СВО. Формировали гуманитарный конвой на базе местного автокомплекса, а вещи собирали всем городом.

«[Конвой] поедет в восьми направлениях: в шесть подразделений к нашим ребятам, также в госпиталь и к мирным жителям. Мы отправляем всё то, что людям нужно», – рассказал директор автокомплекса «Ролис», администратор группы «Гуманитарка. Татарстан» Роман Авдоян.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости: средства гигиены, продукты, медикаменты, инструменты, генераторы, строительные материалы, которые необходимы для обустройства подразделений на передовой. Но самое необходимое – машины, которые люди передавали на безвозмездной основе. По словам бойцов, с их помощью решается много важных задач.

«Вывозим на данной технике раненных ребят, подвозим медикаменты, помощь, еду. Хочется сказать, Нижнекамск, спасибо вам огромное, вы постоянно с нами, поддерживаете. От имени всех бойцов благодарим вас. Победа будет за нами», – отметил командир штурмовой роты подразделения «Шторм» с позывным Депутат.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поблагодарить за поддержку волонтеров пришли бойцы, находящиеся в отпуске, а также военный комиссар района Газинур Ситдиков. По его словам, без этой помощи решать боевые задачи ребятам было бы намного сложней.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой