Нижнекамск инициировал экологическую программу «Зеленый свет»

Власти Нижнекамска рассчитывают путем реализации экологической программы «Зеленый свет» объединить усилия исполкома Нижнекамского района РТ, градообразующих предприятий – ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ», ООО «Татшина» – и общественного совета муниципалитета для развития экологических инициатив и укрепления открытого диалога с жителями.

Новую программу сегодня представили на заседании общественного совета района, о ней рассказала курирующая вопросы экологии заместитель руководителя исполкома города Ольга Чернышева. По ее словам, за последние годы в Нижнекамске достигнуты существенные результаты: город стабильно входит в число самых благоустроенных населенных пунктов Татарстана, а объем выбросов от стационарных источников с 2006 года снизился более чем на 41%.

Главная задача новой программы – выстроить устойчивую модель совместной работы и укрепления взаимного доверия, сделать данные о состоянии окружающей среды более доступными для жителей и сформировать образ Нижнекамска как экологически благополучного города на республиканском и федеральном уровнях, в том числе с учетом растущей потребности в кадрах: в среднесрочной перспективе здесь будет создано 5 тыс. новых рабочих мест.

Проект программы на 2027 год предусматривает реализацию 21 мероприятия, которые сгруппированы по трем векторам: событийному, инфраструктурному и организационному. Среди мероприятий – перевод ливневых стоков с реки Тунгуча на БОС, запуск пунктов приема вторсырья «ЭкоБокс», обновление трамвайного парка, совместное благоустройство территорий, зарыбление водоемов, высадка деревьев в санитарно-защитных зонах и общественных пространствах, а также экологические туры и фестивали, просветительские и благотворительные акции.

Один из приоритетных проектов – учреждение Всероссийского экологического форума «ЭКОПРОМ-2027». Он должен стать постоянно действующей площадкой для диалога об экологических проблемах индустриальных центров, проводить его власти муниципалитета собираются на регулярной основе.

В рамках программы руководство района также намерено запустить отдельное направление взаимодействия с учителями и медицинскими работниками. Для них организуют тематические семинары и обучающие мероприятия, где специалисты смогут получать актуальную профессиональную информацию о ситуации в городе и о природоохранных проектах. Такой формат позволит выстроить дополнительные каналы доверия и сделать тему охраны природы частью повседневного диалога с жителями, уверены власти.

Помимо прочего, в рамках «Зеленого света» планируется сформировать единый экобренд Нижнекамска. Он будет включать ключевые сообщения о городе, его природоохранных проектах и достижениях предприятий, а также участие в республиканских и федеральных инициативах и рейтингах.

Программа рассчитана на долгосрочную работу. Она должна помочь объединить уже реализуемые инициативы и последовательно укреплять репутацию Нижнекамска как ответственного промышленного города.

Координировать работу по реализации муниципальной программы будет рабочая группа, в которую войдут представители муниципалитета, образовательных и медицинских учреждений, регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Гринта», общественного совета НМР и крупнейших промышленных предприятия города – АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Татшина» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Нижнекамск – это не просто город, это крупный промышленный центр. В таких городах сейчас выстраивается цивилизованное, ответственное отношение к окружающей среде и к экологическому благополучию. Важно, что это комплексная история: она требует последовательности и совместных действий, которая должна прийти к экологическому стандарту промышленных центров», – прокомментировал эти планы председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов.

«Данные Роспотребнадзора и Минэкологии Татарстана подтверждают: за 20 лет валовые выбросы от стационарных источников в Нижнекамске снизились более чем на 40%, в том числе благодаря „Нижнекамскнефтехиму“, ТАНЕКО, „ТАИФу“ и другим компаниям. Поэтому наша задача – с помощью фактов и открытости работы в сфере экологии изменить общественное мнение. Без поддержки жителей и лидеров мнений реализовать эту инициативу невозможно, поэтому в 2027 году мы сделаем ставку на работу со СМИ, чтобы показать: Нижнекамск – экологически стабильный город с серьезными позитивными изменениями», – заявил в свою очередь глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Для меня тема экологии – это тема доверия: доверия горожан к промышленности, доверия между промышленниками и регуляторами, региональной администрации. Цифры говорят о прогрессе – за восемь лет количество жалоб жителей на качество воздуха в городе снизилось почти в 150 раз, но восприятие отстает, и здесь важен не только результат, но и соучастие. Поэтому предлагаю не „воевать“ с фобиями и небылицами, а сделать нашу уникальность крупного промышленного региона преимуществом: реализовывать конкретный план мероприятий и превратить Нижнекамск в центр экспертизы промышленной экологии, привлекая независимые общественные организации и говоря с горожанами на понятном открытом языке», – призвал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов.

«Видится, что важным будем в нашей общей работе слышать мнение людей – для этого в рамках программы запланированы периодические опросы врачей, учителей, студентов. Это поможет нам понимать точки роста в коммуникации с горожанами, в том числе в определении форматов и инструментов работы всего города в сфере экологического благополучия Нижнекамска», – уточнил председатель общественного совета Нижнекамского муниципального района Хамза Багманов.