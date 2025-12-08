Нижнекамск и Якутск договорились о совместных проектах и туристическом обмене

На деловом понедельнике заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников рассказал о результатах недавнего визита делегации города в Якутск. В рамках рабочей поездки прошли встречи на уровне руководства региона, а также был подписан меморандум о сотрудничестве и согласован план совместных мероприятий: в дорожной карте предусмотрено 31 событие по 7 направлениям.

«Побратимство дает дополнительные возможности: обмен опытом, совместные проекты, новые направления развития, культурный обмен», – отметил Александр Умников.

Особое внимание уделено развитию туристического обмена. Нижнекамцы смогут познакомиться с историей и традициями Якутии, а регион, в свою очередь, получит дополнительный поток гостей и поддержку местного бизнеса. Культурный обмен предполагает проведение совместных мероприятий, в том числе объединенного празднования Сабантуя и Ысыаха 13 июня 2026 года в Нижнекамске. Делегация также посетила фестиваль «Зима начинается с Якутии» и отметила близость народов по духу.

Помимо культурных инициатив, стороны обсудили сотрудничество в инфраструктурной сфере: изучение опыта Якутска по ремонту и обслуживанию инженерных сетей в сложных климатических условиях будет полезно при модернизации нижнекамской инфраструктуры.

Якутск проявил интерес к системе образования Нижнекамска – от дошкольного до среднего профессионального уровня. Обсуждались возможности обмена методиками и обучения якутских выпускников в колледжах города и в химико-технологическом институте.

Отдельным блоком была затронута тема взаимодействия в поддержке участников СВО и их семей.