Нижнекамцы в 2025 году направили более 400 тонн помощи в зону СВО

На итоговой пресс-конференции в Нижнекамском районе глава Радмир Беляев рассказал о работе по поддержке участников специальной военной операции, их семей и подшефных территорий. По его словам, в сбор и отправку гуманитарной помощи активно вовлечены как жители города, так и сельских поселений.

«Все нижнекамцы, как жители города, так и жители района активно принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи – как самим бойцам, так и подшефным городам новых регионов. За весь год отправлено более 400 тонн груза. Сам лично два раза принимал участие в поездках для передачи этой помощи», – отметил Беляев.

Он сообщил, что в настоящее время ведется разработка макета памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

Кроме того, в этом году в Нижнекамске проходит акция «Елка желаний», в которой участвуют дети погибших и пропавших без вести военнослужащих.

«В этом году мы проводим нижнекамскую Елку желаний, в которой принимают участие дети погибших и пропавших без вести бойцов. Это более 400 детей», – уточнил глава района.

Для системной организации работы создан координационный совет, который объединяет все волонтерские центры, позволяет избежать дублирования и выстроить распределение гуманитарной помощи.

«Ведется активная работа по поддержанию деятельности наших волонтерских центров. Создан координационный совет для объединения всех вопросов и исключения их дублирования, а также распределения гуманитарной помощи. Всем организациям оказываем всемерную поддержку», – подчеркнул Беляев.

Отдельным направлением стала культурная и творческая поддержка. Впервые в этом году в Нижнекамском районе прошел фестиваль-конкурс творчества бойцов, их семей и волонтеров «Героев памяти верны».

В нем приняли участие около 40 человек. Участники представили свои работы в восьми номинациях – вокал, видеотворчество, хореография, авторское стихотворение и другие, а также показали работы в области декоративно-прикладного искусства.