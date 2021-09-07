Нижнекамцы смогут привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» во дворе дома

В четверг, 9 сентября, во дворе домов №48 и 50 на проспекте Мира жители Нижнекамска смогут привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Акция «Наш двор — на прививку становись!» стартовала в Нижнекамске 30 июля. Во время нее можно привиться двумя вакцинами на выбор — «Спутник V» или «Спутник Лайт». Остальные выездные бригады прививают только «Спутник V».

«С начала акции было привито 330 человек. Акция по вакцинированию населения во дворах продлится ориентировочно до конца октября», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Выездной пункт на проспекте Мира будет работать с 16.00 до 19.00. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Также 9 сентября можно будет поставить прививку в торговом центре по адресу Строителей, 55 (с 10 утра до полудня) и на Центральном вещевом рынке с 11.00 до 13.00. 10 сентября вакцинация будет проходить в ТЦ «Сити Молл» (16.30 — 18.30), ТЦ «Эссен», Строителей, 55 (14.00 — 17.00), ТЦ «Лента» (16.00 — 18.30). Записаться на вакцинацию в свои поликлиники можно на сайте госуслуг и по номерам 122 или 8 (855) 524-40-03.

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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе привито 63,8% взрослого населения. Первый этап вакцинации прошли 82 095 человек, полностью привились 75 554. В районе официально зарегистрировано 865 случаев Covid-19. За весь период выздоровели 647 человек, в госпитале получают лечение 210, на ИВЛ находятся 11 нижнекамцев.