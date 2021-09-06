В Нижнекамском районе почти 64% взрослого населения вакцинировано от Covid-19

В Нижнекамском районе Татарстана от коронавирусной инфекции привилось 63,8% взрослого населения. Об этом на деловом понедельнике рассказала заммэра Нижнекамска Марина Камелина.

«По данным на 5 сентября, первый этап вакцинации прошли 82 095 человек, вакцинировались полностью 75 554 человека», — отметила докладчик.

На 5 сентября в Нижнекамском районе зарегистрировано 865 случаев Covid-19. За весь период выздоровели 647 человек, в госпитале получают лечение 210, на ИВЛ находятся 11 нижнекамцев.

«В целом ситуация по новой коронавирусной инфекции в Нижнекамском районе остается стабильной. Но это не дает нам повода расслабляться, в том числе накладывает определенный отпечаток на проводимые мероприятия, которые пока в большинстве случаев мы продолжаем проводить в ограничительном формате, используя также онлайн-формат», — добавила Камелина.

В качестве примера спикер привела празднование Дня Республики Татарстан, во время которого вместо традиционного парада на проспекте Мира был проведен масштабный праздничный телемарафон.