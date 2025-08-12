Нижнекамцы получили предупреждения об угрозе атаки БПЛА через умные домофоны

В Нижнекамске сработала система оповещения через домофоны, двери подъездов автоматически открылись, чтобы можно было укрыться. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

«По возможности оставайтесь в помещениях», – добавил он.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Жителей просят принять меры безопасности и спуститься в укрытия.

В аэропортах Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.